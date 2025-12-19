На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Липецка сообщил о попадании дрона в жилой дом

Мэр Ченцов: в Липецке обломки БПЛА попали в жилой дом
Роман Ченцов/VK

Глава города Липецка Роман Ченцов рассказал о попадании дрона в жилой дом. Информацию об этом градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью обломки БПЛА попали в жилой дом. Незамедлительно выехал на место. По предварительной информации пострадавших нет, угрозы обрушения тоже. Однако в целях безопасности принято решение о временной эвакуации жителей подъезда. На месте работают все экстренные службы, в том числе взрывотехники. Все эвакуированные сейчас размещаются в пункте временного пребывания. Медики дежурят – при необходимости помощь будет оказана каждому», — сообщил Ченцов.

До этого власти Таганрога сообщили о повреждении частных домов после атаки БПЛА. По их словам, начиная с 2:20 мск над городом произошло более 10 громких взрывов. Со стороны Таганрогского залива были видны яркие вспышки и слышен гул «мопедов». Отмечается также, что при атаке дронов на жилые дома пострадавших нет. В настоящее время на месте работают спасатели.

Ранее на Кубани возобновили подачу электричества после атаки дронов.

