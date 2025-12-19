На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые опасные сочетания алкоголя и новогодних блюд

Врач Устинова: не стоит сочетать алкоголь с десертами и фруктами
smile23/Shutterstock/FOTODOM

Алкогольные напитки несовместимы с рядом привычных продуктов, поэтому во время новогоднего застолья важно соблюдать осторожность, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

В частности, как отметила специалист, следует быть осторожнее со сладкими закусками. Сам по себе алкоголь содержит сахар, а его сочетание с десертами приводит к резкому подъему уровня глюкозы в крови. Такое сочетание особенно неблагоприятно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, а также для тех, кто имеет избыточный вес или ожирение.

Кроме того, по словам врача, не лучшим выбором станут и фрукты. Они богаты фруктозой — сахаром, который при одновременном употреблении с алкоголем усиливает нагрузку на печень и поджелудочную железу и может негативно сказаться на их работе.

С осторожностью диетолог рекомендует относиться и к соленым блюдам. Избыток соли нарушает водно-солевой баланс, способствует появлению отеков и увеличивает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему. Особенно опасным такое сочетание может быть для людей с повышенным артериальным давлением.

Не стоит злоупотреблять и острыми закусками. В сочетании со спиртным они раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта и могут спровоцировать воспалительные процессы, предупредила Устинова.

Определенный риск представляет и жареное мясо. Его избыточное потребление способствует набору массы тела, а в паре с алкоголем усиливает негативное воздействие на печень и поджелудочную железу.

Диетолог также советует избегать смешивания разных видов алкоголя и по возможности ограничиться одним напитком. От коктейлей лучше отказаться из-за высокого содержания сахара. Кроме того, нежелательно сочетать алкоголь с газированными напитками, так как они ускоряют всасывание спирта и способствуют более быстрому опьянению.

Устинова также напомнила о важности умеренности в употреблении алкоголя и рекомендовала в течение всего застолья не забывать пить чистую воду.

Ранее врач объяснила, почему мы переедаем в Новый год и как этого избежать.

