Россиянам напомнили об ответственности за сруб елки

Штраф до пяти тысяч рублей или лишение свободы до двух лет могут грозить россиянам за незаконную вырубку елок перед Новым годом. Об этом РИА Новости рассказала сотрудник Ассоциации юристов России Юлия Разенкова.

По ее словам, такие действия относятся к нарушениям в области использования лесного фонда. Чаще всего применяется административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от трех до пяти тысяч рублей.

«Если ущерб лесному фонду превышает установленный законом порог либо рубка осуществляется с использованием техники, группой лиц или причиняет значительный материальный вред, ответственность становится уже уголовной», — пояснила Разенкова.

В этом случае действует статья 260 УК РФ, которая предусматривает крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

Как заявлял начальник Управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов, россияне могут самостоятельно срубить живую елку к Новому году в ближайшем лесничестве, там же можно купить дерево к празднику.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.