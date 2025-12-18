Рютте заявил, что против членства Украины в НАТО выступают три страны альянса

В обозримой перспективе Украина не сможет вступить в НАТО, так как против этого возражают США, Венгрия и Словакия, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Вместо этого, по словам Рютте, для Украины разрабатываются многослойные гарантии безопасности с участием «коалиции желающих» и Соединенных Штатов. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что шансов на вступление его страны в альянс сейчас нет, но выразил мнение, что убирать курс на НАТО из конституции Украины не следует.

Соединенные Штаты, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в альянс, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время выступления в Варшаве. Фрагменты его речи приводит РИА Новости.

По словам Рютте, вопрос вступления Украины в НАТО можно разделить на две части — принципиальную (теоретическую) и практическую.

«Принципиальный элемент заключается в том, что любая страна в евроатлантическом регионе может иметь намерения вступить в НАТО. Практический вопрос свидетельствует о том, что несколько членов альянса не выразят своего согласия [на вступление Украины в НАТО], а это значит, что единогласного решения по этому вопросу не будет. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия», - сказал Рютте.

С тем, что членство Украины в Североатлантическом альянсе сейчас невозможно, согласен и президент страны Владимир Зеленский.

«Еще до начала конфликта Джо Байден прямо заявил мне, что Украины не будет в НАТО», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Зеленского, он неоднократно заводил речь о членстве на встречах в Белом доме, что вызывало у американских чиновников лишь улыбку. По его словам, позиция США по этому вопросу не менялась. При этом, как он считает, в будущем что-то может измениться, поэтому необходимости убирать из конституции Украины прописанного там курса на вступление в альянс нет.

«Многослойные гарантии»

По словам генсека НАТО, вместо полноправного членства в альянсе для Украины сейчас разрабатываются многослойные гарантии безопасности. В качестве передней линии обороны (первый слой) рассматриваются Вооруженные силы Украины. Вторым слоем будет «то, что спроектируют «коалиция желающих» и европейские страны, готовые в этом участвовать. Наконец, третий слой станет сферой ответственности Соединенных Штатов.

«Мы хотим, чтобы США были частью гарантий безопасности», — сказал генсек НАТО.

«Би-би-си» уточняет, что после недавней встречи в Берлине европейских союзников с Зеленским было объявлено о планах создания сил под руководством Европы , которые будут «помогать в восстановлении украинской армии, обеспечивать безопасность воздушного пространства Украины и поддерживать безопасность на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины».

Комментируя для «Би-би-си» это событие, глава НАТО заявил, что в случае реализации такого сценария «Россия увидит, что при наличии гарантий безопасности она никогда больше не попытается напасть на Украину, потому что наша реакция будет сокрушительной, и именно это мы сейчас обсуждаем».

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и защищать ее как одну из стран альянса.

«Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме », - заявил Мерц в эфире телеканала ZDF (цитата по РИА Новости).

«Учите историю, господин канцлер!»

Отзываясь на эти события, известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 18 декабря опубликовал в немецкой газете Berliner Zeitung открытое письмо канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он напомнил, что «гарантии безопасности — это не односторонний процесс, они действуют в обоих направлениях» и отметил, что недавняя риторика Мерца «не оправдывает ожиданий в этом вопросе».

Перечислив многочисленные нарушения, которые, несмотря на обещания, Североатлантический альянс допускал по отношению к России после окончания «холодной войны» (прежде всего, расширение НАТО), Сакс заявил, что страны альянса «перешли самые явные красные линии, несмотря на многолетние громкие, четкие, последовательные и неоднократные возражения Москвы».

«Когда сверхдержава определяет ключевой интерес в области безопасности и на протяжении десятилетий постоянно подчеркивает его, пренебрежение этим интересом можно считать не дипломатией, а сознательной эскалацией », — отметил профессор Сакс.

В финале статьи он призвал Фридриха Мерца «учить историю и быть честным».

«Без честности доверие невозможно. Без доверия не может быть безопасности. А без дипломатии Европа рискует повторить катастрофы, из которых она якобы извлекла уроки», — резюмировал Джеффри Сакс.