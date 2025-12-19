Трамп подписал военный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно сообщению Трампа, документ позволит министерству войны реализовать его программу «Мир через силу», защитить страну от внутренних и внешних угроз, укрепить оборонно-промышленную базу и одновременно прекратить финансирование расточительных и радикальных программ.

По словам американского главы государства, документ регламентирует уже предпринятые администрацией действия, направленные, в числе прочего, на развитие системы противоракетной обороны «Золотой купол».

17 декабря верхняя палата конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Его размер составил более $900 млрд. В том числе документ включает в себя финансирование Украины в рамках программы закупок новых вооружений, получившей название Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Вашингтон выделит на эти цели $400 млн, аналогичную сумму собираются потратить и в 2027 году.

Ранее американский конгрессмен-республиканец выступил за передачу Украине ракет большой дальности.