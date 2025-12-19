«Я жила на сто процентов». 110 лет со дня рождения Эдит Пиаф

Эдит Джованна Гассион родилась 19 декабря 1915 года в Париже. Ее мать была уличной певицей, отец — акробатом. Девочку часто оставляли на попечение родственников, часть детства она провела в борделе, которым управляла ее бабушка.

Будучи подростком, Эдит начала петь на улицах Парижа вместе с отцом. Сильный голос и драматичная манера исполнения сразу выделяли ее среди других артистов. В 1935 году певицу заметил владелец кабаре Луи Лепле. Он дал ей сценическое имя «Пиаф» («воробей») из-за ее маленького роста и хрупкой внешности и помог Эдит выйти на профессиональную сцену. Вскоре о ней заговорил весь Париж.

В конце 1930-х годов Пиаф уже была известной певицей, записывала пластинки и выступала в лучших залах Франции. Во время Второй мировой она продолжила выступать, в том числе для французских военнопленных, а после войны – гастролировала по Европе и США. «Я пою не для всех — я пою для каждого», — говорила Пиаф.

Личная жизнь певицы была драматичной. Она пережила несколько бурных романов, самым известным из которых стали отношения с боксером Марселем Серданом, погибшим в авиакатастрофе. Проблемы со здоровьем и зависимость от обезболивающих сильно подорвали ее силы. Певица отмечала, что не боится смерти.

«И я благодарна Богу за предоставленную мне возможность жить. Я жила на сто процентов и ни о чем не жалею», — говорила она.

Пиаф умерла 10 октября 1963 года в возрасте 47 лет.

