Песков раскрыл формат новогоднего обращения Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будет записано в Кремле в традиционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, президент, как и всегда, будет поздравлять россиян на фоне стен Кремля. Запись обращения еще не производилась.

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», — сказал Песков.

1 января 2025 года Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, выступив с традиционным обращением. Оно длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Путин тогда заявил, что «России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями». Упомянул в своей речи глава государства и военных, назвав их подлинными героями.

Путин обычно поздравляет россиян с Новым годом именно из Кремля. Однако в 2022 году, когда началась специальная военная операция (СВО), президент выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих.

В 2013 году, 31 декабря, он обращался к народу из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения. Жители Камчатки тогда увидели заранее записанное поздравление из Кремля, а для остальных часовых поясов уже было показано хабаровское обращение.

