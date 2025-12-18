Машина раскурочена: чемпион России попал в ДТП на заснеженной платной трассе

Чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Бубнов попал в тяжелое ДТП на заснеженной трассе М-12 в Нижегородской области. Оператор платной трассы уверяет, что виноват водитель, а эксперты говорят, что плохая и неоперативная чистка от снега и наледи платных трасс — бич современный России. С оператора платной трассы можно взыскать ущерб по закону «О защите прав потребителей», предупреждают эксперты.

В Нижегородской области на платной трассе М-12 между Муромом и Арзамасом в ДТП попал чемпион-пауэрлифтер и инвалид-колясочник Сергей Бубнов. Его автомобиль занесло в левой полосе дороги, после чего машина врезалась в отбойник и несколько раз развернулась, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В этот момент Бубнов возвращался из Москвы в Башкирию с соревнований по пауэрлифтингу, он ехал на своей Toyota вместе с женой. На кадрах с видеорегистратора видно, что спортсмен опережал большегрузную фуру. Проезжая часть в левом ряду была полностью скрыта под слоем снега. В правом ряду, где ехала фура, была накатана колея.

Занос автомобиля возник, когда водитель легковой машины перестраивался в правый ряд: Toyota потянуло влево, водитель попытался выровнять машину, после чего врезался в правый отбойник. Затем седан несколько раз развернулся вокруг своей оси.

«Выглядело страшно, но чудом никто не пострадал. Машина, правда, раскурочена. Сергей с женой в порядке, им помогли местные и дальнобойщик из Белоруссии — поддержали, вызвали 112 и дождались эвакуатор», — отмечает Mash Batash. Сам Бубнов сообщил в соцсетях, что чудом не получил травм.

«С супругой целы, без единой царапины. Очевидцы сказали, что нам сильно повезло: фура прошла в нескольких сантиметрах», — написал спортсмен.

Автомобиль Бубнова получил сильные механические повреждения: у седана Toyota разбит моторный отсек и передняя подвеска, погнут капот.

Превысил скорость

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу госкомпании «Автодор», эксплуатирующей платную трассу М-12, с вопросами о причинах, по которым проезжая часть в момент ДТП не была очищена от снега. Там этот вопрос проигнорировали, но намекнули, что попавший в ДТП спортсмен сам виноват.

«По установленным данным, автомобиль двигался со скоростью около 138 км/ч при установленном ограничении 90 км/ч. Во время маневра опережения транспортное средство занесло, в результате чего произошло ДТП.

Авария зафиксирована в 22:26.

Уже в 22:33 место происшествия было прикрыто комбинированной дорожной машиной, выполнявшей работы по содержанию и очистке проезжей части. Дорожные службы оперативно обеспечили безопасность движения на участке», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Водителю неоднократно предлагалась помощь: переход в стоящие рядом автомобили для обогрева (в том числе с содействием персонала), а также помощь в вызове эвакуатора, от предложенной помощи он отказался, отметили в пресс-службе компании.

«По имеющейся информации, эвакуатор был вызван пассажирами других автомобилей, остановившихся для оказания содействия. Госкомпания «Автодор» напоминает о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и требований безопасности, особенно в темное время суток и в сложных погодных условиях», — заключили в «Автодоре».

На вопросы «Газеты.Ru» о причинах того, почему дорога не была очищена, и действующих нормативах по очистке платных трасс в «Автодоре» не ответили.

Согласно действующему ГОСТ Р 59434-2021, устанавливающему требования к зимнему содержанию дорог, на трассах категории IБ (к ней относится М-12) не допускается наличие рыхлого (талого) снега, а также уплотненного снежного покрова. Срок устранения такого рода осадков составляет 4 часа после окончания снегопада или метели.

Чистят плохо, камер нет

Частые аварии на трассе М-12 и других платных скоростных дорогах в России обусловлены тем, что на них практически нет камер контроля скорости, а очистка проезжей части в зимнее время ведется плохо, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Руководство «Автодора» последовательно выступает против установки там камер фотовидеофиксации. Они считают, что нужно разрешить людям ездить с той скоростью, с которой им нравится.

В результате платные трассы превращаются в гоночные треки, в том числе зимой»,

— заявил Шапарин «Газете.Ru».

По его словам, на М-12 также не первый год наблюдаются проблемы с очисткой дорожного полотна от снега и наледи, а в случае тяжелого ДТП оказание помощи пострадавшим возможно только с помощью вертолета из-за отсутствия обочины, пригодной для проезда автомобилей экстренных служб.

«То ли экономят деньги на очистке, то ли «Автодор» сократил количество машин и регламент обслуживания, но качество обслуживания дороги очень часто неудовлетворительное. Это касается не только трассы М-12 «Восток», но и М-11 «Нева». Я неоднократно ездил по М-11 в лютый гололед, и мы видели, какие аварии там происходят», — заключил Шапарин.

Наказать за плохую услугу

Нормативы по очистке дорог от снега и льда отсчитываются с момента окончания снегопада, указывает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Надо понимать, что дорогу не могут стопроцентно очистить после первой снежинки, это физически невозможно. В перерывах между проходом уборочной техники может насыпать очень много снега. Например, в Москве все нормативы по очистке от снега отсчитываются от конца снегопада.

Пока идет снег, нормативы выполнять тяжело, подчас невозможно.

И следует помнить, что ПДД в основном перекладывают ответственность на водителя, который должен вести транспортное средство, учитывая в том числе метеорологические условия», — говорит Шумский «Газете.Ru».

Вместе с тем на платной трассе водитель имеет возможность предъявить претензии к ее оператору в рамках закона «О защите прав потребителей», напоминает он.

«Претензии к платной дороге можно предъявлять не только в рамках ГОСТа по очистке, но и в рамках этого закона. Если права были нарушены, можно предъявить иск по ущербу, в том числе машине, и восстановить ее за счет оператора платной дороги», — пояснил Шумский.

Известны случаи успешного взыскания ущерба с оператора платной дороги после столкновения с дикими животными — из-за того, что оператор дороги допустил их появление на трассе, рассказал он.