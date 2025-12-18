«Прощупывание границ». Российских пограничников обвинили в высадке в Эстонии

Эстония обвинила российских пограничников в незаконном пересечении ее границы возле расположенной на реке Нарве деревни Васкнарва. По утверждению эстонской стороны, трое военнослужащих РФ, передвигаясь на судне на воздушной подушке, высадились на эстонском берегу, пробыли на нем около 20 минут и вернулись обратно. Все это вызвало в республике серьезное беспокойство. В Таллине сообщили, что в связи с инцидентом собираются вызвать «главного дипломата» России.

Власти Эстонии заявили, что трое российских пограничников незаконно пересекли границу страны, написало эстонское издание ERR.ee. Задержать и опросить нарушителей не удалось, хотя на инцидент отреагировали сразу несколько отрядов эстонской погранохраны. Патрулирование на участке усилено, Эстония ожидает от России объяснений.

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, 18 декабря около 10 часов утра пограничники Идаской префектуры с помощью камер видеонаблюдения зафиксировали передвижение российских военнослужащих по реке Нарве (где проходит граница двух стран) на судне на воздушной подушке. На эстонской стороне возле мола у деревни Вакснарва они сошли на берег, прошли по молу некоторое расстояние, затем вернулись к своему судну и отбыли обратно. В общей сложности они пробыли на территории прибалтийской страны около 20 минут.

Министр сообщил, что для Эстонии остается неясным, каковы были мотивы действий россиян. Он признал, что «прямой угрозы безопасности из этого не возникло», однако затруднился ответить, была ли это случайность или провокация со стороны РФ. В комментарии для прессы он пояснил, что речь идет о районе, откуда для выхода из реки Нарва в Чудское озеро российским судам необходимо проходить через территорию Эстонии, о чем по соглашению двух стран следует заранее уведомлять. «В этот раз они этого не сделали, и произошел такой инцидент», — сказал эстонский министр.

Дипломатическое ведомство страны также не оставило происшествие без внимания. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ для вручения ноты о нарушении временной контрольной линии между границами двух государств.

В связи с инцидентом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что «лучшим ответом на прощупывание со стороны РФ границ является поддержка Украины, а также усиление политического и экономического давления на Россию».

По его словам, эстонские пограничники «усилили наблюдение в этом районе и готовы реагировать».

Как пишет Bloomberg, эстонские и российские официальные лица встретятся для обсуждения этого вопроса в ближайшее время. Эстония заявила, что вызовет в Таллин «главного дипломата» России.

« Инцидент усиливает беспокойство по поводу национальной безопасности в Эстонии , государстве — члене Европейского союза и Организации Североатлантического договора, расположенном на восточном фланге военного альянса», — пишет Bloomberg, напоминая, что Эстония, как и другие страны НАТО, за последние четыре года увеличила свои расходы на военные нужды.

Со стороны России реакции на эти события пока не поступало.

«Балтийская линия»

В последнее время Эстония уделяет укреплению своих границ особое внимание. Так, 18 декабря стало известно, что с эстонской стороны началось строительство первых пяти бункеров, которые в дальнейшем станут частью «Балтийской линии обороны» — совместного проекта трех прибалтийских стран (Литвы, Латвии и Эстонии) по строительству оборонительных сооружений вдоль границы России и Белоруссии. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров. Помимо оборонительных сооружений, линия обороны в Прибалтике будет включать в себя склады для хранения «зубов дракона», противотанковых ежей и колючей проволоки.

В июне зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал желание прибалтийских стран построить вдоль границы России оборонительную линию «глупостью». Он напомнил об аналогичном опыте несостоявшегося строительства со стороны Украины и выразил сомнение, что объект действительно возведут.