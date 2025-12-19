На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия хочет «неограниченных гарантий» за экспроприацию российских активов

Euractiv: ЕС обсуждает идею «неограниченных гарантий» Бельгии по активам России
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Участники саммита Евросоюза после 13 часов дебатов обсуждают план предоставления Бельгии гарантий для выделения Украине кредита с использованием активов России. Об этом сообщает Euractiv.

Лидеры ЕС затянули заседание Европейского совета до поздней ночи, обсуждая план предоставления Украине €90 млрд из нового финансирования, включая спорный «репарационный кредит», — пишет издание.

Как отмечается, до сих пор не ясно, затянется ли этот разговор, осложненный оговорками премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, на второй день. Де Вевер еще до начала самита потребовал от остальных стран ЕС «гарантий, не ограниченных конкретной суммой», поскольку экспроприация суверенных активов — это беспрецедентный шаг, чреватый «непредсказуемыми рисками».

До этого европейские политики испугались слов президента РФ Владимира Путина о «подсвинках». Путин таким образом прокомментировал заявления западных лидеров о конфликтах с РФ. Эти слова он произнес на расширенном заседании коллегии министерства обороны. По информации западных СМИ, многие европейские политики были напуганы таким заявлением российского президента.

Ранее Медведев заявил, что при испытании «Посейдона» на Бельгии эта страна исчезнет.

