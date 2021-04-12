Девять человек пострадали при столкновении 12 машин в Рязани

Двенадцать автомобилей, в числе которых маршрутный автобус, столкнулись в Рязани, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в 14.30 мск на улице Каширина. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок.

«Травмы получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Из них 5 пострадавших госпитализированы», — указано в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, водитель маршрутки столкнулся в легковым автомобилем Volkswagen Polo, столкновение остальных машин произошло по инерции. На месте происшествия работают полицейские, выясняются обстоятельства аварии.

Другое крупное ДТП произошло в Рязанской области 17 марта. Автобус, следовавший по маршруту «Москва – Пенза», опрокинулся на 226-м км федеральной дороги М-5. В результате пострадали 18 человек.