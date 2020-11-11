Москвичка нарушила ПДД более 200 раз за год

Жительницу Москвы оштрафовали на 260 тысяч рублей после того, как она совершила больше 200 нарушений правил дорожного движения за текущий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

«Инспекторами ДПС Западного округа города Москвы был установлен владелец Nissan Qashqai — это 33-летняя местная жительница, которая в 2020 году совершила 212 нарушений правил дорожного движения», — рассказали в ГАИ.

Там добавили, что женщина административные штрафы за данные правонарушения не оплачивала. В результате на нее было составлено 98 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

После того как информация о нарушительнице была передана приставам, москвичка погасила штрафы на общую сумму более 260 тыс. рублей.

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