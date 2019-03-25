FT: Карлос Гон получит $40 млн после ухода с поста
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон после ухода со своего поста должен получить порядка $40 млн. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, Гон получит эти средства благодаря дополнительному контракту, который в 2012 году одобрил глава Nissan Хирото Саикава.
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Как отмечается, соглашение предусматривает, что после ухода с поста главы альянса Гон получает платеж в $40 млн и становится на 10 лет «почетным председателем» с зарплатой $4,4 млн в год.
При этом зарплата Гона может вырасти до $6 млн при условии, что компания достигнет определенных показателей.
Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование из-за свадьбы Карлоса Гона в Версале.