На северо-западе Москвы образовалась пробка после ДТП с автобусом

На северо-западе Москвы образовалась пробка длиной более километра после столкновения автобуса с легковым автомобилем у станции метро «Сходненская», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после ДТП водитель легковушки скрылся с места происшествия.

Не менее 70 автобусов и троллейбусов маршрута №70 скопились в пробке на бульваре Яна Райниса. Пассажиров высаживают за одну остановку до станции метро.

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В ГИБДД сообщили, что организован поиск автомобиля, столкнувшегося с автобусом.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил человека неподалеку от МГУ. Также ранее сообщалось, что в Москве в ДТП с грузовиком пострадали три человека.