На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

Более 25 тысяч машин пересекло мост в Крым в обе стороны 10 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Тамань» Росавтодора, в ведении которого находится автодорожная часть моста.

Всего за праздничные выходные по мосту проехали более 70 тысяч автомобилей. Среди них — более 600 рейсовых и заказных автобусов.

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Предыдущий рекорд — 23 тысячи транспортных средств был зафиксирован 20 мая.

Длина Крымского моста составляет 19 километров, он является самым протяженным в России. Через него проходит участок федеральной автомобильной дороги А-290, пропускная способность которого — 40 тысяч машин в сутки.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, кому можно ездить по Крымскому мосту, пускают ли на него велосипедистов и за что водители могут получить штраф.