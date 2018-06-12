ДТП произошло в центре Москвы

Два автомобиля столкнулись в Тверском районе Москвы, в результате столкновения пострадали несколько человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На пересечении ул. Большая Грузинская с ул. 1-ая Брестская произошло столкновение легкового автомобиля и джипа, есть пострадавшие», — заявил источник.

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По его словам, сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения рейсового автобуса и внедорожника марки Lexus на западе столицы пострадали семь человек, двое из них пострадали во внедорожнике и еще пять в автобусе.