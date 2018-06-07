Путин рассказал, что на новые дороги дадут около 10 трлн рублей

На дорожное строительство в разных регионах России в ближайшие шесть лет будет выделено в два раза больше средств. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

«С 2012 по 2017 год мы истратили на дорожное строительство примерно 5,1 трлн рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Примерно 9,5-9,7 трлн рублей будет потрачено на дорожное строительство в разных регионах России. Если сейчас дороги на федеральном уровне более-менее в приличном состоянии, то на региональном уровне количество дорог, которое соответствует нормативам, чуть ли не в два раза меньше. Мы должны добиться того, чтобы не только федеральные, но и региональные трассы были в приличном состоянии. В процентном отношении они должны дорасти до 70-80%», - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что проезд по Крымскому мосту останется бесплатным.