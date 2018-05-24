В Батайске лихач задавил насмерть первоклассницу на тротуаре и покалечил ее маму

В Батайске (Ростовская область) водитель Lada по неизвестным причинам не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил насмерть маленькую девочку, учившуюся в первом классе местной школы. Также серьезные травмы получила мать ребенка. Об этом сообщает «Батайское время».

ДТП произошло на Коммунистической улице. Женщина с ребенком спешили на школьную линейку и остановились у пешеходного перехода, ожидая, когда их пропустят водители. В этот момент на тротуар вылетела легковушка, буквально смявшая обоих пешеходов. От сильнейшего удара ребенок скончался на месте аварии. Мать девочки, а также водитель госпитализированы с различными травмами.

Первоначально местные СМИ сообщили о двух сбитых первоклассниках, однако позже эта информация не подтвердилась.