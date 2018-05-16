Посольство России ответило на заявление госдепа по Крымскому мосту

В посольстве России в США заявили, что Москва не намерена спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры, передает РИА «Новости» заявление диппредставительства.

«Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым — Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», — говорится в комментарии российской дипмиссии.

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Ранее в Госдепартаменте выразили обеспокоенность в связи с открытием Крымского моста.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт отметила, что строительство моста затрагивает навигацию.

Она также заявила, что в ведомстве наблюдали за церемонией открытия моста и за тем, как президент России Владимир Путин проехал по нему на грузовике.