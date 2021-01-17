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Фоторепортаж   //   Армия

30 лет назад началась «Буря в пустыне»

17 января 1991 года началась военная операция, получившая название «Буря в пустыне» и ставшая завершающей частью войны в Персидском заливе. Целью международной коалиции во главе с США было освобождение Кувейта от иракских сил под руководством Саддама Хусейна, вторгшихся на территорию страны в августе 1990 года.

В период с 17 по 19 января авиация многонациональных войск нанесла ряд массированных ударов по военным объектам Ирака, затем операция перешла в наземную фазу. По соотношению сил коалиция имела абсолютное превосходство в воздухе, в море и на суше: в атаках участвовали свыше 2 тысяч самолетов, до 800 тысяч военнослужащих и до 170 судов.

28 февраля 1991 года Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности ООН относительно конфликта. В 8.00 утра по багдадскому радио было объявлено, что иракские войска прекратили сопротивление по всему фронту.

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Истребители F-16A и F-15E пролетают над горящими нефтяными месторождениями в Кувейте во время операции &laquo;Буря в пустыне&raquo;, 1991 год Истребители F-16A и F-15E пролетают над горящими нефтяными месторождениями в Кувейте во время операции &laquo;Буря в пустыне&raquo;, 1991 год
Президент США Джордж Буш-старший обращается к нации из Овального кабинета 16 января 1991 года, после того как американские войска начали военные действия в Ираке Президент США Джордж Буш-старший обращается к нации из Овального кабинета 16 января 1991 года, после того как американские войска начали военные действия в Ираке
Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года
Представитель Кувейтской нефтяной компании смотрит, как горит нефтяное месторождение в Макве, 14 марта 1991 года Представитель Кувейтской нефтяной компании смотрит, как горит нефтяное месторождение в Макве, 14 марта 1991 года
Один из знаковых эпизодов войны в Персидском заливе, получивший название &laquo;Шоссе смерти&raquo;: в ночь с 26 на 27 февраля 1991 года в результате массированных налетов авиации США и союзников на двух шоссе между Эль-Кувейтом и иракской границей были уничтожены тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта Один из знаковых эпизодов войны в Персидском заливе, получивший название &laquo;Шоссе смерти&raquo;: в ночь с 26 на 27 февраля 1991 года в результате массированных налетов авиации США и союзников на двух шоссе между Эль-Кувейтом и иракской границей были уничтожены тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта
Взлет истребителя F-16 на авиабазе ВВС США на юге Аравийского полуострова, 18 февраля 1991 года Взлет истребителя F-16 на авиабазе ВВС США на юге Аравийского полуострова, 18 февраля 1991 года
Посол США в Кувейте Эдвард Гнем поднимает американский флаг над посольством, 1 марта 1991 года Посол США в Кувейте Эдвард Гнем поднимает американский флаг над посольством, 1 марта 1991 года
Военные США в пустыне Саудовской Аравии во время операции &laquo;Буря в пустыне&raquo;, 1991 год Военные США в пустыне Саудовской Аравии во время операции &laquo;Буря в пустыне&raquo;, 1991 год
Десятки тысяч человек направляются на антивоенный митинг в Сан-Франциско, 19 января 1991 года Десятки тысяч человек направляются на антивоенный митинг в Сан-Франциско, 19 января 1991 года
Американские солдаты в полевом госпитале в Саудовской Аравии, январь 1991 года Американские солдаты в полевом госпитале в Саудовской Аравии, январь 1991 года
Генерал армии США Норман Шварцкопф, командующий войсками коалиции, во время выступления на военном брифинге, январь 1991 года Генерал армии США Норман Шварцкопф, командующий войсками коалиции, во время выступления на военном брифинге, январь 1991 года
Истребители F-14 ВМС США на борту авианосца &laquo;Джон Ф. Кеннеди&raquo; в Красном море, 25 января 1991 года Истребители F-14 ВМС США на борту авианосца &laquo;Джон Ф. Кеннеди&raquo; в Красном море, 25 января 1991 года
Подразделение морской пехоты США во время боя за пограничный с Саудовской Аравией город Хафджи, февраль 1991 года Подразделение морской пехоты США во время боя за пограничный с Саудовской Аравией город Хафджи, февраль 1991 года
Тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта, уничтоженные армией коалиционных сил, снимок сделан 1 марта 1991 года Тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта, уничтоженные армией коалиционных сил, снимок сделан 1 марта 1991 года
Патруль морской пехоты США рядом с горящей скважиной в окрестностях Кувейта, 7 марта 1991 Патруль морской пехоты США рядом с горящей скважиной в окрестностях Кувейта, 7 марта 1991
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Истребители F-16A и F-15E пролетают над горящими нефтяными месторождениями в Кувейте во время операции «Буря в пустыне», 1991 год
Президент США Джордж Буш-старший обращается к нации из Овального кабинета 16 января 1991 года, после того как американские войска начали военные действия в Ираке
Бомбардировка Багдада, 18 января 1991 года
Представитель Кувейтской нефтяной компании смотрит, как горит нефтяное месторождение в Макве, 14 марта 1991 года
Один из знаковых эпизодов войны в Персидском заливе, получивший название «Шоссе смерти»: в ночь с 26 на 27 февраля 1991 года в результате массированных налетов авиации США и союзников на двух шоссе между Эль-Кувейтом и иракской границей были уничтожены тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта
Взлет истребителя F-16 на авиабазе ВВС США на юге Аравийского полуострова, 18 февраля 1991 года
Посол США в Кувейте Эдвард Гнем поднимает американский флаг над посольством, 1 марта 1991 года
Военные США в пустыне Саудовской Аравии во время операции «Буря в пустыне», 1991 год
Десятки тысяч человек направляются на антивоенный митинг в Сан-Франциско, 19 января 1991 года
Американские солдаты в полевом госпитале в Саудовской Аравии, январь 1991 года
Генерал армии США Норман Шварцкопф, командующий войсками коалиции, во время выступления на военном брифинге, январь 1991 года
Истребители F-14 ВМС США на борту авианосца «Джон Ф. Кеннеди» в Красном море, 25 января 1991 года
Подразделение морской пехоты США во время боя за пограничный с Саудовской Аравией город Хафджи, февраль 1991 года
Тысячи автомобилей и единиц бронетехники, на которых иракская армия и мирные жители отступали из Кувейта, уничтоженные армией коалиционных сил, снимок сделан 1 марта 1991 года
Патруль морской пехоты США рядом с горящей скважиной в окрестностях Кувейта, 7 марта 1991
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