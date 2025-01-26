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«Исследователь советской античности». Леониду Парфенову — 65

Журналист Леонид Парфенов отмечает 65-летие

Леонид Парфенов родился в Череповце в семье главного специалиста по электротехническим сталям Череповецкого металлургического комбината и учительницы истории. После школы поступил на факультет журналистики ЛГУ им. А. А. Жданова (ныне — СПбГУ), а получив диплом — вернулся в Вологодскую область, где несколько лет работал корреспондентом в газете «Вологодский комсомолец». Оттуда журналиста уволили за слишком смелые материалы, и он решил попробовать себя на ТВ. Так началась карьера одного из самых известных тележурналистов России.

Главный проект Парфенова — «Намедни» — в разные годы был и обзором событий в СССР, России и мире, и программой неполитических новостей, и воскресным тележурналом, и документальным сериалом, и многотомной энциклопедией, и в последние годы — шоу на YouTube.

«Когда мы начинали «Намедни», казалось, что все советское скоро уйдет. Его сменит что-то такое «российское». И поэтому очень хотелось зафиксировать уходящую эпоху. Спустя годы выяснилось: все сложнее и эпоха никуда не ушла. Мы живем во время «ренессанса советской античности», – отмечал Парфенов в интервью «Комсомолке».

В 90-е Парфенов придумал «Новогоднее караоке»: популярные артисты пели песни друг друга, смотря в текст на мониторе. Потом из таких новогодних эфиром вырос телемюзикл «Старые песни о главном» на Первом канале.

С 1997-го по 1999 год Парфенов работал главным продюсером НТВ, а затем вошел в совет директоров. В 2004-2007 гг. – главный редактор журнала «Русский Newsweek».

В марте 2014 года выразил несогласие с разрешением Совфеда на использование российских войск на территории Украины, а в феврале 2022-го выступил против проведения СВО. 25 февраля 2022 года покинул Россию, переехав во Францию.

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