В ЛНР сообщили о пятерых погибших в результате атаки украинских диверсантов

Народная милиция Луганской народной республики сообщает, что в результате атаки украинских диверсантов погибли пятеро военнослужащих самопровозглашенной ЛНР, передает РИА «Новости».

«Одиннадцатого июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — рассказал представитель пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле украинскими силовиками школы и яслей, в которых были дети.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.