США усилят противостояние России со стороны НАТО

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Global Look Press

Новое руководство США усилит противодействие России со стороны НАТО, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Об этом пишет ТАСС.

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», — сказал Рикер.

По его словам, альянс также должен заниматься проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия».

Кроме того, дипломат подчеркнул, что США поддерживают «политику открытых дверей» для альянса.

«Администрация Байдена очень ясно давала понять: наличие у нее приверженности обеспечению того, что дверь НАТО остается открытой, является частью нашей очень твердой политики», — сказал Рикер.

Ранее генсек НАТО объяснил наращивание присутствия в Черном море.