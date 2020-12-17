Путин рассказал о разработке нового вооружения

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции рассказал о разработках новых ракет.

Он отметил, что последние испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» являются очень важными. По его словам, принятие ракеты на вооружение повлияет на стратегический баланс сил.

Кроме того, политик добавил, что работа над тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» уже находится на завершающей стадии.

Путин подчеркнул, что лазерное оружие «Пересвет» уже находится на боевом дежурстве.

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