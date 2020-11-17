Минобороны РФ заявило о прибытии еще свыше 500 беженцев в Степанакерт

В Минобороны России заявили о прибытии очередной колонны беженцев в Степанакерт. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что свыше 500 человек вернулись в сопровождении российских миротворцев.

Министерство добавило, что всего из Еревана отправились 24 автобуса с беженцами, которые высадились на главной площади Степанакерта.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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