Минобороны РФ заявило о прибытии еще свыше 500 беженцев в Степанакерт
Ника Пикекатлет
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В Минобороны России заявили о прибытии очередной колонны беженцев в Степанакерт. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что свыше 500 человек вернулись в сопровождении российских миротворцев.
Министерство добавило, что всего из Еревана отправились 24 автобуса с беженцами, которые высадились на главной площади Степанакерта.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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