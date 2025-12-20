На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неизвестный угнал машину с пятилетней девочкой внутри

В Малайзии мужчина угнал машину с ребенком внутри и бросил на дороге
В Малайзии полиция разыскивает неизвестного, который угнал машину с пятилетней девочкой внутри, пока ее родители были в кафе. Об этом сообщает портал Mothership.

Супружеская пара вместе со своей пятилетней дочерью приехали позавтракать. Родители, на несколько минут вышли из машины, чтобы купить еду, оставив ребенка в салоне одного. Когда они вернулись, то обнаружили, что авто на парковке нет.

Семья обратилась в полицию, стражи порядка сразу же начали масштабные поиски, которые длились около трех часов. Автомобиль был обнаружен в одном из жилых комплексов. Девочка находилась внутри, противоправных действий в ее отношении не совершалось, ребенка передали родителям. Как сообщил начальник полиции округа Петалинг-Джая, личность угонщика пока не установлена, поиски продолжаются.

До этого в США угонщик заявил, что в чужую машину его «телепортировали пришельцы». Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Ему предъявлены обвинения в угоне транспортного средства и вождении с приостановленными правами. После лечения он будет переведён в окружную тюрьму.

Ранее пьяная пассажирка напала на таксиста, угнала его авто и попала в ДТП.

