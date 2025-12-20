На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отсудил миллион рублей за откушенный в драке нос

Во Владимире мужчина отсудил 1млн. рублей у юноши, который откусил ему нос
true
true
true
close
Shutterstock

Во Владимире суд удовлетворил требования потерпевшего о крупной денежной компенсации за причиненный ему тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. 36-летний пострадавший распивал спиртные напитки с 20-летним молодым человеком. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора и драка. В ходе потасовки юноша укусил своего оппонента за нос, откусив его кончик и крыло.

Повреждения были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Спустя год нападавший был осужден и получил условный срок, потерпевший обратился с иском в суд с требованием возместить расходы на лечение и пластические операции. В декабре 2025 года суд принял решение в пользу потерпевшего, с молодого человека взыскан 1 млн рублей.

До этого жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения. городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Хабаровске девушка откусила палец своей обидчице во время драки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами