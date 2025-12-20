Россиянин отсудил миллион рублей за откушенный в драке нос

Во Владимире мужчина отсудил 1млн. рублей у юноши, который откусил ему нос

Во Владимире суд удовлетворил требования потерпевшего о крупной денежной компенсации за причиненный ему тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. 36-летний пострадавший распивал спиртные напитки с 20-летним молодым человеком. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора и драка. В ходе потасовки юноша укусил своего оппонента за нос, откусив его кончик и крыло.

Повреждения были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Спустя год нападавший был осужден и получил условный срок, потерпевший обратился с иском в суд с требованием возместить расходы на лечение и пластические операции. В декабре 2025 года суд принял решение в пользу потерпевшего, с молодого человека взыскан 1 млн рублей.

