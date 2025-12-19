«Многих интересуют причины». Умер основатель добровольческой бригады «Эспаньола»

Бригада «Эспаньола», участвовавшая в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке и Часовом Яре, подтвердила смерть своего основателя и командира Станислава Орлова с позывным «Испанец». Подчеркивается, что следственные органы устанавливают точную причину гибели. Telegram-каналы «ДШРГ Русич» и «Военный осведомитель» заявили, что он якобы погиб при задержании.

Умер основатель и бывший командир воевавшей на Украине бригады российской армии «Эспаньола», сформированной из футбольных фанатов и представителей ультраправых движений, Станислав Орлов с позывным «Испанец», пишет Telegram-канал «Эспаньолы».

Церемония прощания пройдет 22 декабря в храме Христа Спасителя в Москве.

«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени.

В настоящее время центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и ее виновников. Официальная информация будет опубликована по результатам расследования», – сообщает «Эспаньола».

Telegram-каналы «ДШРГ Русич» и «Военный осведомитель» пишут, что Орлов якобы погиб при задержании.

По информации Mash, перед смертью он несколько дней пролежал в коме.

В начале декабря «Царьград» сообщал, что Орлов и Z-блогер Алексей Живов задержаны по обвинению в торговле оружием и ряде других преступлений.

Позже Живов в разговоре с RTVI опроверг информацию о своем задержании. «Со мной все в порядке. Жив, здоров, на свободе», — сказал он.

11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб, без уточнения подробностей. Позднее пост Запашного был удален.

«К сожалению, я могу подтвердить. Уже назначена дата, время и место прощания. Да, к сожалению, Станислава с нами больше нет», — сказал Запашный 19 декабря в разговоре с «Газетой.Ru».

Станиславу Орлову было 44 года.

Что такое «Эспаньола»

Бригада «Эспаньола» — добровольческая военная организация, созданная футбольными фанатами в 2014 году. «Эспаньола» появилась в Горловке, позже участвовала в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке, Часовом Яре.

По словам ее основателя, бригада сама обеспечивала себя экипировкой и питанием, у нее также были собственные системы радиоэлектронной борьбы. Бригада брала «на боевое тестирование новые образцы техники» и давала обратную связь Минобороны.

В октябре «Эспаньола» объявила, что прекратит свое существование в прежнем виде и будет полностью переформатирована.

Орлов тогда назвал происходящее «перезагрузкой» и заявил, что у подразделения будет «новое руководство», а «основной состав» перейдет в Минобороны.

«Работаем только в Африке». Что стало с бизнесом Пригожина и ЧВК «Вагнер»? Год назад, 23 августа 2023 года, бизнес-джет, на борту которого находился основатель ЧВК... 23 августа 16:20

Подчеркивалось, что отряд «Эспаньола» создавался и развивался автономным образом и теперь уходит в «одиночное плавание». В отдельную структуру также был выведен разведцентр «Мелодия».

За сутки до поста о смерти Орлова в Telegram-канале «Эспаньолы» появился призыв не доверять «известиям о нем» до появления официальных подтверждений.

«На данный момент можем сказать одно – на радость врагам и недругам, как боевого подразделения «Эспаньолы» в настоящее время более не существует», – говорилось также в сообщении.