Концертный директор Глызина раскрыл детали инцидента с авиадебоширкой

У стюардессы самолета Глызина диагностировали сотрясение после конфликта с пассажиркой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Концертный директор певца Алексея Глызина Максим Глотов раскрыл детали недавнего инцидента с авиадебоширкой. Об этом пишет «Пятый канал».

Глотов уточнил, что через полчаса нахождения на борту самолета девушка, сидящая в бизнес-классе на втором ряду, начала себя вести неадекватно.

«На что получила замечание с первого ряда, где сидел молодой человек и девушка. После этого она начала применять физическую силу против девушки, которая сидела рядом», — вспоминает концертный директор.

Глотов предложил девушке поменяться местами, но ее это не остановило — дебоширка стала непристойно высказываться в сторону стюардесс, а потом напала на одну из них. У бортпроводницы диагностировали сотрясение мозга.

Происходящее испугало детей, одна из пассажирок упала в обморок. Когда самолет приземлился в Москве, дебоширку увела полиция.

По словам Алексея Глызина, в этом самолете он летел из Москвы на корпоратив.

Ранее был назван самый «чудовищный» скандал российского шоу-бизнеса уходящего года.

