ВВС Таиланда ударили по казино в Камбодже

Тайские истребители ударили по военному объекту в камбоджийской провинции Поусат
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по военному объекту армии Камбоджи в провинции Поусат. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«В субботу тайские истребители F-16 нанесли бомбовый удар по зданию казино, которое, как сообщается, использовалось камбоджийскими военными, недалеко от Тхмор-Да в провинции Пурсат, напротив Трата в Таиланде», — говорится в сообщении.

Авиаудар был частью операции под названием «Трат одерживает победу над противниками», которая продолжается уже 12 дней вдоль спорной границы в восточной прибрежной провинции.

По словам военных чиновников, разведывательные данные подтвердили информацию, что камбоджийская армия использует территории казино для сосредоточения сил.

Помимо этого, ВВС Таиланда сообщили об успешном уничтожении камбоджийского опорного пункта в Тхмор-Да в районе Веал-Венг.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее посольство РФ посоветовало не посещать граничащие с Камбоджей провинции Таиланда.

