В России рекордно вырос рынок китайских автомобилей с пробегом

В России в ноябре рынок китайских автомобилей с пробегом вырос на 50%

В ноябре рынок китайского «секонд-хенда» увеличился на 50%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Вторичный рынок легковых автомобилей китайских марок набирает обороты. В ноябре их объем составил 28,8 тысяч штук, что на 50% больше, чем в ноябре прошлого года (19,2 тыс)», — сообщил Целиков.

За 11 месяцев объем российского рынка китайского «секонд-хенда» составил 253,6 тыс. единиц. Это на 44% больше, чем за такой же пед 2024 года (176,6 тыс ед.).

До этого в России по итогам 49-й недели (с 1 по 7 декабря) 2025 года больше всего было продано автомобилей Lada — 7,5 тыс. машин.

Лучшим среди иностранных брендов остался китайский Haval (5,2 тыс. ед.), за которым расположился Tenet (2,9 тыс. ед). Барьер в 2 тысячи проданных автомобилей также покорился белорусскому Belgee и китайскому Geely (2,4 и 2,3 тыс. ед. соответственно).

Также в топ-10 попали Changan (1,1 тыс. ед.), Solaris (1,1 тыс. ед.), Toyota (1 тыс. ед.), Jetour (887 ед.) и BMW (710 ед.).

Ранее были названы самые надежные автомобили с пробегом.