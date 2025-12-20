«Надрал задницу» и сломал челюсть: как Джошуа нокаутировал Пола

Британский боксер Энтони Джошуа в главном бою вечера в Майами нокаутировал в шестом раунде американского блогера и актера, а теперь также боксера-профессионала Джейка Пола, сломав тому челюсть. Этот бой стал самым прибыльным в карьере бывшего абсолютного чемпиона мира.

Беспрецедентный гонорар

Поединка Энтони Джошуа с Джейком Полом ждали. Правда, отношение к этому событию в мире бокса у многих, включая звездных боксеров, было критическим.

Например, украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик говорил, что оппонентов невозможно сравнивать ни по технике, ни по подготовке, а если и проводить сравнение, то Джошуа — «Роллс-Ройс», тогда как Пол — «Фиат».

Действительно, на ринге сошлись человек, который всю жизнь занимается боксом и прошел все его ступени, и человек, пришедший в этот вид спорта через публичность, сначала прославившись как видеоблогер и актер.

Пол и раньше встречался с профессиональными боксерами, на счету 28-летнего уроженца Кливленда, ныне проживающего в Пуэрто-Рико, было 13 поединков, в которых он одержал 12 побед. Единственное поражение он потерпел в 2023 году от Томми Фьюри, сводного брата Цыганского Короля Тайсона Фьюри, причем раздельным решением.

Зато в послужном списке его побед, причем последних, были великий дедушка Майк Тайсон и сын Хулио Сесара Чавеса — Хулио Сесар Чавес-младший.

Кстати, Тайсон Фьюри тоже высказался в преддверии ивента и заявил, что поставил бы на победу Пола 1 млн фунтов. Правда, выглядели его слова больше не как реальная декларация о намерениях, а как попытка уколоть Джошуа, забравшего в 2017 году его пояса IBF и WBO, ставшие на тот момент вакантными.

Репутация Джошуа пошатнулась после последних поражений в дилогии от Усика и в поединке от Даниэля Дюбуа, и сражение с Полом вряд ли могло ее поправить — любой исход, кроме убедительного нокаута от британца, рассматривался для него чуть ли не как позор.

В любом случае, причина, по которой Джошуа согласился на поединок, была очевидной и вполне убедительной — при общем бюджете гонораров для боксеров в €184 млн соперники делили призовой фонд пополам. За всю карьеру олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира никогда не зарабатывал таких денег за один поединок.

Четыре нокдауна и нокаут

После разогрева в «Кассейя-центре» в Майами, где был достаточно солидный андеркард, а в соглавном бою вечера Алисия Баумгартнер защитила свои чемпионские пояса в противостоянии с Лейлой Бодуэн, которую уверенно победила единогласным решением арбитров, Джошуа и Пол вышли на ринг для своего поединка. Причем американский блогер выходил на ринг вторым, словно именно он имел больший статус как боксер.

Впрочем, это ему никак не помогло. С первых же секунд Джошуа забрал центр ринга и начал работать первым номером, планомерно окучивая оппонента. События британец не форсировал, а Пол активно передвигался по рингу, за счет чего сохранял шансы. За первые четыре раунда Джошуа по-настоящему прилично попал только один раз — с правой в концовке первого.

Пол даже пытался атаковать сам, делал это активно и старательно, но до цели его удары практически не доходили.

А вот с пятого раунда на ринге пошло настоящее избиение. Силы оставили не имевшего опыта с такими соперниками Пола в один момент, и Джошуа стал избивать оппонента.

В пятом раунде Пол побывал в нокдауне дважды и столько же раз оказался на настиле в шестом. После четвертого нокдауна рефери не стал тянуть и остановил бой, зафиксировав закономерную победу явного фаворита.

«Мне конкретно надрали задницу»

Сразу после окончания поединка Джошуа в фирменном стиле провел перчаткой по горлу, демонстрируя, насколько уверенной была его победа, а затем на интервью вызвал на бой Тайсона Фьюри.

Интересно, что поединок с Фьюри в 2026 году был заявлен как цель командой Пола, но теперь есть сомнения, что такое мероприятие состоится. Главный вопрос в том, что получит приоритет для самого Цыганского Короля — возможность очень хорошо заработать или же спортивная составляющая, которая в бою с Полом для него будет фактически отсутствовать.

Оказалось, что избиение от Джошуа не прошло даром, и Пол сломал в поединке челюсть, так что с арены он отправился прямиком в больницу.

«Я сделал все, на что был способен. Это было безумие. Я получил огромное удовольствие. Спасибо всем фанатам. Я просто благодарен Богу за возможность показывать такие выступления. Энтони — отличный боксер. Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть этого спорта», — сказал американский блогер перед тем как отправиться в госпиталь.