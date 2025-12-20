«Надрал задницу» и сломал челюсть: как Джошуа нокаутировал Пола

Беспрецедентный гонорар
Поединка Энтони Джошуа с Джейком Полом ждали. Правда, отношение к этому событию в мире бокса у многих, включая звездных боксеров, было критическим.
Например, украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик говорил, что оппонентов невозможно сравнивать ни по технике, ни по подготовке, а если и проводить сравнение, то Джошуа — «Роллс-Ройс», тогда как Пол — «Фиат».
Действительно, на ринге сошлись человек, который всю жизнь занимается боксом и прошел все его ступени, и человек, пришедший в этот вид спорта через публичность, сначала прославившись как видеоблогер и актер.
Пол и раньше встречался с профессиональными боксерами, на счету 28-летнего уроженца Кливленда, ныне проживающего в Пуэрто-Рико, было 13 поединков, в которых он одержал 12 побед. Единственное поражение он потерпел в 2023 году от Томми Фьюри, сводного брата Цыганского Короля Тайсона Фьюри, причем раздельным решением.
Зато в послужном списке его побед, причем последних, были великий дедушка Майк Тайсон и сын Хулио Сесара Чавеса — Хулио Сесар Чавес-младший.
Кстати, Тайсон Фьюри тоже высказался в преддверии ивента и заявил, что поставил бы на победу Пола 1 млн фунтов. Правда, выглядели его слова больше не как реальная декларация о намерениях, а как попытка уколоть Джошуа, забравшего в 2017 году его пояса IBF и WBO, ставшие на тот момент вакантными.
Репутация Джошуа пошатнулась после последних поражений в дилогии от Усика и в поединке от Даниэля Дюбуа, и сражение с Полом вряд ли могло ее поправить — любой исход, кроме убедительного нокаута от британца, рассматривался для него чуть ли не как позор.
В любом случае, причина, по которой Джошуа согласился на поединок, была очевидной и вполне убедительной — при общем бюджете гонораров для боксеров в €184 млн соперники делили призовой фонд пополам. За всю карьеру олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион мира никогда не зарабатывал таких денег за один поединок.
Четыре нокдауна и нокаут
После разогрева в «Кассейя-центре» в Майами, где был достаточно солидный андеркард, а в соглавном бою вечера Алисия Баумгартнер защитила свои чемпионские пояса в противостоянии с Лейлой Бодуэн, которую уверенно победила единогласным решением арбитров, Джошуа и Пол вышли на ринг для своего поединка. Причем американский блогер выходил на ринг вторым, словно именно он имел больший статус как боксер.
Впрочем, это ему никак не помогло. С первых же секунд Джошуа забрал центр ринга и начал работать первым номером, планомерно окучивая оппонента. События британец не форсировал, а Пол активно передвигался по рингу, за счет чего сохранял шансы. За первые четыре раунда Джошуа по-настоящему прилично попал только один раз — с правой в концовке первого.
Пол даже пытался атаковать сам, делал это активно и старательно, но до цели его удары практически не доходили.
А вот с пятого раунда на ринге пошло настоящее избиение. Силы оставили не имевшего опыта с такими соперниками Пола в один момент, и Джошуа стал избивать оппонента.
В пятом раунде Пол побывал в нокдауне дважды и столько же раз оказался на настиле в шестом. После четвертого нокдауна рефери не стал тянуть и остановил бой, зафиксировав закономерную победу явного фаворита.
«Мне конкретно надрали задницу»
Сразу после окончания поединка Джошуа в фирменном стиле провел перчаткой по горлу, демонстрируя, насколько уверенной была его победа, а затем на интервью вызвал на бой Тайсона Фьюри.
Интересно, что поединок с Фьюри в 2026 году был заявлен как цель командой Пола, но теперь есть сомнения, что такое мероприятие состоится. Главный вопрос в том, что получит приоритет для самого Цыганского Короля — возможность очень хорошо заработать или же спортивная составляющая, которая в бою с Полом для него будет фактически отсутствовать.
Оказалось, что избиение от Джошуа не прошло даром, и Пол сломал в поединке челюсть, так что с арены он отправился прямиком в больницу.
«Я сделал все, на что был способен. Это было безумие. Я получил огромное удовольствие. Спасибо всем фанатам. Я просто благодарен Богу за возможность показывать такие выступления. Энтони — отличный боксер. Мне конкретно надрали задницу, но в этом и есть суть этого спорта», — сказал американский блогер перед тем как отправиться в госпиталь.