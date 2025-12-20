На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МАГАТЭ допустили возможный отказ Ирана от инспекций ядерных объектов

Гросси: МАГАТЭ не исключает отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
Albert Otti/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не исключает отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Мы обязаны рассматривать все возможные сценарии. Было бы неосмотрительно этого не делать. Поэтому мы рассматриваем любые варианты. Могу лишь сказать, что надеюсь, этого никогда не произойдет», — сказал он.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Ранее Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана.

