Артист Зеленский, грабители в ЕС и нехватка рыбы у россиян. Главные цитаты Путина на прямой линии

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Большая пресс-конференция была совмещена с прямой линией. В таком формате мероприятие состоялось в четвертый раз и продлилось 4 часа 27 минут. Главе государства поступило более 3 млн обращений. Он ответил более чем на 80 вопросов журналистов и жителей страны. Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент рассказал о состоянии российской экономики, целях утилизационного сбора, о нехватке рыбы на столе россиян и многом другом. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».