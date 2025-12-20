Военкор спрогнозировал скорое освобождение Димитрова

Организованное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) сломлено, в ближайшее время стоит ждать новостей о взятии города. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» сообщил военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин.

По словам журналиста, Димитров «практически пал». Кукушкин также отметил, что освобождение города позволит российским войскам продвинуться на запад в сторону Павлограда в Днепропетровской области, а также на север — к Доброполью и Краматорску.

До этого пленный боец ВСУ сообщил, что украинское командование отправляет из тыла на передовую в Димитров поваров и санитаров, объясняя это нехваткой людей и большими потерями.

19 декабря в ходе итоговой конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команду на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

Ранее военный эксперт допустил, что сценарий штурма «Азовстали» может повториться в Димитрове.