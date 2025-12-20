На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об уголовной ответственности за срубленную елку

Юрист Печников: за срубленную елку может грозить уголовная ответственность
Попытка срубить елку к Новому году в лесу, городском парке или даже во дворе может закончиться не только испорченным праздником, но и протоколом, рассказал юрист Вячеслав Печников. Об ответственности граждан эксперт предупредил в комментарии «Газете.Ru».

По словам эксперта, самовольная рубка деревьев и кустарников в любом месте незаконна. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет три-четыре тысячи рублей, а если используют технику или вывозят дерево на машине, то санкции выше и возможна конфискация.

«Люди часто думают, что одно дерево никто не заметит. Но на такие случаи всегда реагируют, а ущерб считают. Если он окажется существенным, включается уже уголовная статья, — объяснил Печников. — В таких ситуациях может применяться ст. 260 УК РФ. Она предусматривает, в том числе, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а при отягчающих обстоятельствах наказание еще строже».

Законный вариант получить елку и новогоднее настроение только один — покупка у официальных продавцов или на елочных базарах, заключил собеседник издания.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную живую елку.

