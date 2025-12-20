На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сикорский поздравил Орбана с «орденом Ленина»

Глава МИД Польши Сикорский язвительно поздравил Орбана с «орденом Ленина»
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х язвительно поздравил премьер-министра Польши Виктора Орбана с получением ордена Ленина по итогам саммита Евросоюза, где не удалось конфисковать замороженные активы России.

«Поздравляем!», — ответил Сикорский на публикацию Орбана об итогах саммита, приложив картинку с орденом Ленина.

Перепалка с орденом Ленина длится с середины декабря. Все началось с обмена постами между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и его польским коллегой Радославом Сикорским. Сначала премьер Виктор Орбан написал, что изъятие замороженных российских активов Евросоюзом будет равносильно объявлению войны, а Сикорский ответил: «Виктор заработал свой орден Ленина». После этого Сийярто написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы», а Венгрия «не позволит» втянуть себя в конфликт.

Далее Мария Захарова, комментируя высказывание Сикорского, заявила, что Владимир Ленин «во многом» был «архитектором независимого польского государства», а если бы не он, то «никакой Польши не было бы и в помине».

Позже Сикорский нахамил уже Захаровой на своей странице в соцсети Х.

Ранее Туск заявил о «сильных картах» в руках Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами