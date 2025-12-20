Сикорский поздравил Орбана с «орденом Ленина»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х язвительно поздравил премьер-министра Польши Виктора Орбана с получением ордена Ленина по итогам саммита Евросоюза, где не удалось конфисковать замороженные активы России.

«Поздравляем!», — ответил Сикорский на публикацию Орбана об итогах саммита, приложив картинку с орденом Ленина.

Перепалка с орденом Ленина длится с середины декабря. Все началось с обмена постами между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и его польским коллегой Радославом Сикорским. Сначала премьер Виктор Орбан написал, что изъятие замороженных российских активов Евросоюзом будет равносильно объявлению войны, а Сикорский ответил: «Виктор заработал свой орден Ленина». После этого Сийярто написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы», а Венгрия «не позволит» втянуть себя в конфликт.

Далее Мария Захарова, комментируя высказывание Сикорского, заявила, что Владимир Ленин «во многом» был «архитектором независимого польского государства», а если бы не он, то «никакой Польши не было бы и в помине».

Позже Сикорский нахамил уже Захаровой на своей странице в соцсети Х.

