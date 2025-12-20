Губернатор Запорожcкой области сообщил об атаках ВСУ на жилые районы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за сутки целенаправленно атаковали жилые районы Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В результате обстрелов в Васильевке пострадал один человек. Медики оценивают его состояние как стабильное, уточнил глава региона.

14 декабря ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части региона. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов.

По информации Балицкого, по состоянию на 15 декабря, 1234 абонента по-прежнему оставались без электроснабжения в трех муниципальных округах региона, так как восстановительные работы осложняются опасностью атак беспилотников, а оборудование частично находится на заминированной территории, приближенной к линии фронта. Позднее Балицкий сообщил, что в результате прилетов, три человека были ранены, один из них получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее глава Запорожской области показал разбитые машины после атаки дронов.