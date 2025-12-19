На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мелони была убийцей». Кто сорвал план ЕС по конфискации российских активов

В Евросоюзе назвали Мелони убийцей плана по изъятию активов России
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Remo Casilli/Reuters
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон отклонили идею о финансировании кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет Financial Times. Газета называет Мелони «убийцей» предложенного плана. Первоначальные сторонники схемы изъятия активов в итоге отвергли ее.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала «убийцей» плана по конфискации активов России для предоставления кредита Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Мелони была убийцей», – заявил изданию один из европейских дипломатов ЕС.

По словам источника FT, президент Франции Эммануэль Макрон «по большей части молчал».

И Макрон, и Мелони выразили обеспокоенность перспективой того, что парламенты их стран согласятся предоставить финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита Украины.

Как отмечает газета, то, что политики выступили против изъятия активов, в итоге «изменило настроение» на переговорах.

FT пишет, что сложность предложенной Еврокомиссией схемы напугала даже тех руководителей стран ЕС, кто изначально поддерживал идею изъять активы. Другой собеседник газеты назвал план «чародейством».

«Это грабеж»

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии «Итоги года» назвал «грабежом» предложение Еврокомиссии конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине в качестве репарационного кредита.

«Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – заявил российский лидер.

Путин заверил, что осуществить этот грабеж у европейцев не получается, поскольку последствия могут стать тяжелыми для самих грабителей.

«В чем это заключается? Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей – выдать кредит под залог наших активов. Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны, это увеличивает бюджетный долг каждой страны», – отметил президент.

Отказ от конфискации

В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого Евросоюз отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на €90 млрд из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

Заем предоставят на период 2026–2027 гг. Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснил, что деньги станут доступны Украине со второй половины января 2026 года.

По словам политика, Киеву эти средства понадобятся примерно с апреля или мая.

«Финансирование Украины в первом квартале 2026 года полностью обеспечено. Поэтому мы не спешим мобилизовать деньги в одночасье», — добавил Мерц.

Как пишет Politico, разногласия внутри Евросоюза по вопросу изъятия активов продемонстрировали углубляющийся раскол в сообществе. Во время саммита в кулуарах премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других европейских лидеров неограниченных финансовых гарантий по пакету помощи в €210 млрд для Украины за счет российских активов — на случай судебных разбирательств. Эту идею отвергли, поскольку в ЕС испугались неограниченной финансовой ответственности, говорится в материале издания.

