Военкор Кукушкин спрогнозировал скорое взятие ВС РФ Степногорска

Военкор Кукушкин: российские войска выдавили ВСУ на запад Степногорска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска продвигаются вдоль Каховского водохранилища в Степногорске Запорожской области и уже выдавили украинских бойцов на западные окраины населенного пункта. Об этом сообщил военный корреспондент добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин в эфире «Соловьев LIVE».

«Группировка «Днепр» достаточно активно ведет боевые действия и уже на западные окраины Степногорска выдавила противника», — рассказал военкор.

По его словам, до взятия под контроль Степногорска осталось недолго.

20 декабря Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими войсками двух населенных пунктов: Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой народной республике.

Как сообщал 17 декабря президент РФ Владимир Путин, с начала 2025 года российские военные взяли под контроль более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы.

Ранее российский офицер рассказал, как группе штурмовиков в Курской области удалось спастись благодаря внезапному появлению бойца с позывным «Лев».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
