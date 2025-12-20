Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки

Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки. Об этом говорится в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, которое зачитал глава МИД России Сергей Лавров участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

«Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами», — говорится в приветствии российского лидера.

20 декабря в Каире началось первое пленарное заседание министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД ранее прибыл в столицу Египта. Во встрече принимают участие главы внешнеполитических ведомств, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре 2024 года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.