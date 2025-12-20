20 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 декабря в России профессиональные праздники отмечают работники органов безопасности и риелторы. Международный день солидарности людей, провозглашенный ООН, напоминает о важности сотрудничества между странами. А по народному календарю — Абросимов день, когда под запретом любые увеселения. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 20 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 декабря

День работника органов безопасности Российской Федерации

В СССР этот праздник неофициально называли Днем чекиста, он был приурочен к образованию Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 20 декабря 1917 года. Именно эта дата считается точкой отсчета в работе советских и российских органов безопасности.

В 1995 году вышел указ президента, в соответствии с которым название праздника изменилось в связи с политическими реалиями, но суть его осталась прежней — отметить заслуги людей, стоящих на страже государственной безопасности. В этот день чествуют ветеранов, сотрудников ФСБ и ряда других ведомств.

День риелтора в России

Ежегодно в третью субботу декабря российские риелторы отмечают свой профессиональный праздник. Неофициальная дата впервые объединила работников сферы недвижимости в 1996 году. Идея исходила от Московской Ассоциации риелторов. А некоторое время спустя по инициативе Российской гильдии риелторов праздник стали отмечать 8 февраля, это было связано с отменой обязательного лицензирования риелтерской деятельности в 2002 году. В итоге обе даты остались в календаре и пользуются популярностью в профессиональном сообществе.

Специалисты сферы недвижимости в этот день проводят конференции, семинары и корпоративные мероприятия.

Международный день солидарности людей

Праздник установлен по решению ООН в 2006 году. Его задача — напомнить о важности солидарности между людьми, поднять престиж взаимопомощи и сотрудничества. Именно солидарность помогает в решении таких глобальных проблем, как бедность, социальное неравенство, стихийные бедствия и конфликты.

В разных странах к этой дате приурочены мероприятия и акции, призывающие людей к единству и поддержке социально уязвимых сообществ.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 декабря в других странах

Суперсуббота — США. В последнюю субботу перед Рождеством многие американцы спешат за покупками. Для ритейлеров это важный повод устроить в этот день акции, крупные распродажи и продлить часы работы магазинов, чтобы привлечь покупателей.

День национального траура — Панама. 20 декабря 1989 года американская армия начала вторжение в столицу страны с целью свержения панамского диктатора Мануэля Антонио Норьеги. В операции принимали участие 26 тысяч американских солдат и более сотни танков. Это вторжение стало самой крупной военной акцией США после агрессии во Вьетнаме и унесло, по неофициальным данным, несколько тысяч жизней мирных граждан.

День основания Макао — Китай. Специальный административный район Макао расположен на побережье Южно-Китайского моря. До 20 декабря 1999 года он был частью португальской колонии, а после ее ликвидации стал специальным административным районом КНР. Макао обладает определенной автономией: в этом районе действуют свои законы, правовая, денежная и таможенная системы. А еще это один из самых густонаселенных регионов мира.

Религиозные праздники 20 декабря

День памяти святителя Амвросия, епископа Медиоланского

Святой Амвросий жил в IV веке в Северной Италии. Он родился в семье знатных римлян. Изначально занимал светскую должность правителя провинций Лигурии и Эмилии, славился своей честностью. Однажды в Медиолане современный Милан разгорелись жаркие споры: жители не могли выбрать епископа. Чтобы навести порядок в храме, туда прибыл Амвросий. Стоило ему зайти в храм, как прозвучал детский голос: «Амвросий – епископ». Эту фразу услышали все присутствующие. Люди единодушно попросили Амвросия возглавить церковь. Святой Амвросий изначально отказывался, ведь на тот момент он только готовился принять крещение. Но в итоге он подчинился воле народа и спустя восемь дней был посвящен в сан епископа.

Святой Амвросий раздал свое имущество бедным и полностью погрузился в изучение Священного Писания. Он боролся с арианской ересью и стал автором знаменитого гимна «Тебе Бога хвалим», который и сегодня звучит на богослужениях. Благодаря его проповедям уверовал во Христа и крестился блаженный Августин, который позже стал великим богословом Западной Церкви. Сегодня святой Амвросий считается одним из четырех великих латинских учителей церкви.

Православная церковь 20 декабря также чтит память: • преподобного Нила Столобенского;

• преподобного Антония Сийского, иеромонаха;

• преподобного Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах;

• преподобномученика Афинодора Месопотамского;

• преподобного Павла Послушливого (Повинника);

• мученицы Филофеи Румынской;

• преподобномучеников Сергия (Гальковского), иеромонаха, Андроника (Барсукова) и других.



В этот день верующие празднуют день иконы Божией Матери Владимирской (Селигерской).

Народные праздники и приметы 20 декабря

Абросимов день

В этот день на Руси вспоминали святого Амвросия Медиоланского. Люди прощались с уходящим годом и начинали готовиться к важнейшему христианскому празднику — Рождеству. Женщины затевали уборку в доме и занимались заготовками, мужчины коптили мясо.

Увеселения в этот день были под запретом. В народе говорили: Абросий праздники отбросил. Все потому, что до Рождества никаких праздничных поводов не предвиделось. Но и грустить на Абросия тоже не стоило, иначе можно погрузиться в уныние на 40 дней. День старались провести тихо, в домашних делах и хлопотах.

Девушки усаживались за шитье, готовя себе приданое. Считалось, что чем красивее получится наряд, тем скорее придет на порог жених.

Приметы

Сильный, порывистый ветер — к затяжным морозам.

Холодная погода — к жаркому лету.

Мягкая погода с оттепелью — к холодному лету.

С неба сыплет снег вперемешку с дождем — летом будет мало солнца.

Если снег падает сухой и легкий — жди засушливого лета.

Какие исторические события произошли 20 декабря

1408 год — поход хана Золотой Орды Едигея на Москву закончился отступлением ордынцев. Это был последний крупный набег на Русь.



— поход хана Золотой Орды Едигея на Москву закончился отступлением ордынцев. Это был последний крупный набег на Русь. 1828 год — Канада установила дипломатические отношения с Россией.



— Канада установила дипломатические отношения с Россией. 1879 год — американский инженер и предприниматель Томас Эдисон продемонстрировал работу лампы накаливания.



— американский инженер и предприниматель Томас Эдисон продемонстрировал работу лампы накаливания. 1938 год — в СССР введены трудовые книжки.

1946 год — в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Эта замечательная жизнь» режиссера Фрэнка Капры. Картина стала для американцев символом Рождества.

2000 год — парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

Дни рождения и юбилеи 20 декабря

В 1868 году родился Николай Богданов-Бельский — русский художник-передвижник, академик живописи.



— русский художник-передвижник, академик живописи. В 1873 году родился Мехмет Акиф Эрсой — турецкий писатель и поэт, автор слов государственного гимна Турции.

В 1891 году родилась монахиня Мария (в миру Елизавета Скобцова) — русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель, участница французского Сопротивления. Была казнена нацистами в 1945 году.



(в миру Елизавета Скобцова) — русская поэтесса, мемуаристка, публицист, общественный деятель, участница французского Сопротивления. Была казнена нацистами в 1945 году. В 1901 году родился Роберт Ван де Грааф — американский физик, изобретатель электростатического генератора.



— американский физик, изобретатель электростатического генератора. В 1905 году родился Евгений Шмидт — советский невролог, директор Института неврологии АМН СССР.

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Питеру Криссу — американскому музыканту, ударнику рок-группы Kiss.

79 лет исполняется Ури Геллеру — израильскому иллюзионисту, мистификатору.



— израильскому иллюзионисту, мистификатору. 77 лет исполняется Алану Парсонсу — английскому музыканту-мультиинструменталисту.



— английскому музыканту-мультиинструменталисту. 59 лет исполняется Элен Ролле — французской актрисе кино и телевидения («Элен и ребята» и др.), певице.



— французской актрисе кино и телевидения («Элен и ребята» и др.), певице. 55 лет исполняется Тодду Филлипсу — американскому режиссеру («Джокер», «Мальчишник в Вегасе»), обладателю «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля и номинанту на премию «Оскар».



— американскому режиссеру («Джокер», «Мальчишник в Вегасе»), обладателю «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля и номинанту на премию «Оскар». 50 лет исполняется Андрею Турчаку — российскому государственному и политическому деятелю, главе Республики Алтай.



— российскому государственному и политическому деятелю, главе Республики Алтай. 43 года исполняется Ирине Забияке — российской певице, солистке группы «Чили».

43 года исполняется Ирине Забияке — российской певице, солистке группы «Чили».