«Год заканчивается, а пенсии нет». Вдова бойца СВО обратилась к Путину

После обращения вдовы бойца СВО к Путину завели уголовное дело о халатности

Вдова бойца СВО в ходе «Итогов года» пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что ее семье долго не назначают пенсию по потере кормильца. Документы несколько месяцев пролежали в военкомате. После обращения вдовы было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщил СКР. Путин признал, что существует «избыточная бюрократия», также отсутствует нормальный диалог между ведомствами.

Российский президент Владимир Путин извинился перед женой погибшего в 2024 году в зоне специальной военной операции бойца Кристиной Греби, которая осталась одна с двумя детьми, но не получает пенсию по потере кормильца.

«Сейчас заканчивается 2025 год, а пенсии до сих пор нет.

Вопрос: можно ли ускорить сроки решения таких заявлений, рассмотрения заявлений, как по пенсии по потере кормильца и удостоверениям членов семьи погибшего?» — обратилась Греби к Путину в ходе «Итогов года» 19 декабря.

Президент признал, что подобная проблема существует в России. По его словам, это связано с тем, что не удается наладить нормальное взаимодействие между Минобороны и социальным блоком правительства.

Также имеет место «избыточная бюрократия».

Глава государства принес женщине свои извинения за подобную нерасторопность профильных служб.

«Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро, но проблема действительно есть», — сказал глава государства.

Уголовное дело

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности по жалобе вдовы Греби, сообщает пресс-служба СКР.

«Военными следственными органами Следственного комитета в связи с обращением супруги погибшего военнослужащего на прямую линию с президентом России о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ход дела контролирует Главное военное следственное управление СКР.

Муж Греби погиб в январе 2024 года при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО.

Его вдова в июле этого года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. Женщина и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

«Установлено, что поступившие документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря 2025 года », — уточнили в СКР.

В региональном министерстве труда и социального развития Новосибирской области после того, как вдова бойца СВО придала огласке свою ситуацию, подтвердили, что женщине назначили выплату.

«Согласно оперативной информации структур министерства обороны РФ, назначена пенсия по потере кормильца супруге и детям погибшего военнослужащего и передана для выплаты в кредитное учреждение, оформлены удостоверения члена семьи погибшего супруге и детям», — процитировало сообщение министерства РИА Новости.

Проблемы с выплатами

На прямой линии Путин также назвал неожиданностью отсутствие поддержки участников СВО, которые заключили контракт на службу в российских войсках до начала спецоперации .

«Ерунда какая-то. Это просто явный очевидный пробел», — добавил глава государства.

Он пообещал решить данный вопрос и заявил, что лично проконтролирует ситуацию с выплатами семьям участников специальной военной операции.

Президент сообщил, что всего в зоне СВО в данный момент находятся 700 тыс. российских военных. Он уточнил, что в основном это люди «достаточно молодого» возраста.