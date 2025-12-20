Над Россией уничтожили 27 украинских дронов. Военная операция, день 1396-й

10:16

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что большие проблемы с мобилизацией возникли в стране из-за просчетов руководства и «наглухо проигранной медийной кампании».

«Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – подчеркнул он.

Речь идет о насильственной мобилизации и «отлове» мужчин прямо на улицах с последующим отправлением на фронт. Это вызывает в украинском обществе весьма негативную реакцию.