Политика

Над Россией уничтожили 27 украинских дронов. Военная операция, день 1396-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1396-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Ночью завершилась встреча делегаций Украины и США в Майами. В аэропортах Ярославля и Иваново вводились временные ограничения полетов. Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС. Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов страны Сергей Марченко. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:40

В Воронежской области минувшей ночью беспилотники ВСУ были сбиты над шестью районами и одним городом региона, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении. Движение уже восстановлено.

10:28

Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины, которые готов предоставить Евросоюз, устраивают его на 90%, пишет «РБК-Украина».

10:16

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что большие проблемы с мобилизацией возникли в стране из-за просчетов руководства и «наглухо проигранной медийной кампании».

«Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – подчеркнул он.

Речь идет о насильственной мобилизации и «отлове» мужчин прямо на улицах с последующим отправлением на фронт. Это вызывает в украинском обществе весьма негативную реакцию.

10:04

Вслед за ЕС Великобритания отказалась от передачи замороженных российских активов в пользу Украины, пишет Financial Times. Но, в отличие от Евросоюза, новых кредитов Киеву со стороны Лондона не последовало.

09:52

Периодически публикуемые фото с флагами Украины на подконтрольных России территориях оборачиваются для ВСУ бессмысленными потерями. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава военной контрразведки ФСБ РФ Александр Безверхний.

09:39

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна понести ответственность «не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой», комментируя выделение кредита на €90 млрд от стран Евросоюза. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).

«Очень важно не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций», — сказал Зеленский.

09:27

09:15

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» группировки войск «Южная» на Константиновском направлении в ДНР. Видео: Минобороны РФ.

09:03

Трамп анонсировал поездку в штат Флорида, где в Майами проходят переговоры по Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», - сказал он.

По сведениям Reuters, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев уже летит в Майами для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

08:50

После отражения ночной атаки украинских БПЛА в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:38

В Воронежской области беспилотники ВСУ ночью атаковали Воронеж, Острогожский, Лискинский и Бутурлиновский районы, сообщил губернатор Александр Гусев. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. В Минобороны рассказали о десяти сбитых в регионе дронах.

08:29

Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, странам ЕС надо и дальше работать над «репарационным кредитом» с изъятием замороженных российских активов.

08:22

Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что речь идет о подразделениях 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ.

08:16

В аэропортах Ярославль и Иваново утром вводились временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации. К настоящему времени они сняты.

08:11

Ночью в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы, сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров.

По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время, о чем он проинформировал президента страны Владимира Зеленского.

08:05

За ночь дежурные силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Десять дронов уничтожены над Белгородской областью, десять — над Воронежской областью, по два — над Курской и липецкой областями, а также акваторией Азовского моря, и один — над Брянской областью.

08:00

Сегодня 1396-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

