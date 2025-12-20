Над Россией уничтожили 27 украинских дронов. Военная операция, день 1396-й

В Воронежской области минувшей ночью беспилотники ВСУ были сбиты над шестью районами и одним городом региона, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении. Движение уже восстановлено.
Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины, которые готов предоставить Евросоюз, устраивают его на 90%, пишет «РБК-Украина».
Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что большие проблемы с мобилизацией возникли в стране из-за просчетов руководства и «наглухо проигранной медийной кампании».
«Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», – подчеркнул он.
Речь идет о насильственной мобилизации и «отлове» мужчин прямо на улицах с последующим отправлением на фронт. Это вызывает в украинском обществе весьма негативную реакцию.
Вслед за ЕС Великобритания отказалась от передачи замороженных российских активов в пользу Украины, пишет Financial Times. Но, в отличие от Евросоюза, новых кредитов Киеву со стороны Лондона не последовало.
Периодически публикуемые фото с флагами Украины на подконтрольных России территориях оборачиваются для ВСУ бессмысленными потерями. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава военной контрразведки ФСБ РФ Александр Безверхний.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна понести ответственность «не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой», комментируя выделение кредита на €90 млрд от стран Евросоюза. Его слова приводит Польское агентство печати (РАР).
«Очень важно не только с финансовой точки зрения, но и с моральной и правовой, чтобы Россия понесла ответственность за развязывание этой войны. Все эти деньги так или иначе связаны с вопросом репараций», — сказал Зеленский.
Боевая работа расчетов РСЗО «Град» группировки войск «Южная» на Константиновском направлении в ДНР. Видео: Минобороны РФ.
Трамп анонсировал поездку в штат Флорида, где в Майами проходят переговоры по Украине. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», - сказал он.
По сведениям Reuters, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев уже летит в Майами для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
После отражения ночной атаки украинских БПЛА в Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Воронежской области беспилотники ВСУ ночью атаковали Воронеж, Острогожский, Лискинский и Бутурлиновский районы, сообщил губернатор Александр Гусев. Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. В Минобороны рассказали о десяти сбитых в регионе дронах.
Европейского кредита в размере €90 млрд Украине недостаточно, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, странам ЕС надо и дальше работать над «репарационным кредитом» с изъятием замороженных российских активов.
Военнослужащие ВСУ бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Уточняется, что речь идет о подразделениях 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ.
В аэропортах Ярославль и Иваново утром вводились временные ограничения полетов, сообщили в Росавиации. К настоящему времени они сняты.
Ночью в Майами завершилась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы, сообщил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустем Умеров.
По его словам, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время, о чем он проинформировал президента страны Владимира Зеленского.
За ночь дежурные силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Десять дронов уничтожены над Белгородской областью, десять — над Воронежской областью, по два — над Курской и липецкой областями, а также акваторией Азовского моря, и один — над Брянской областью.