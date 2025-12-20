В окружении актера Лобоцкого назвали причину его смерти

Причиной смерти актера Анатолия Лобоцкого стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили ТАСС в окружении артиста.

Народный артист умер 20 декабря в возрасте 66 лет.

Осенью, как писал Telegram-канал Mash, у него была выявлена агрессивная форма опухоли. Ранее 66-летний актер обратился к врачам с жалобами на боли в груди.

В начале 2024 года Лобоцкому, по словам журналистов, провели операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком. Несмотря на лечение, заболевание вернулось и распространилось на другие органы. Артист проходил терапию и находился под постоянным наблюдением медиков, отмечалось в публикации.

Лобоцкий родился 14 января 1959 года в городе Тамбове. Его отец был журналистом, а мать — библиотекарем. Артист также был супругом коллеги по цеху Юлии Рутберг.

Зрителям Лобоцкий запомнился по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодежка», а также по образу полковника Глухова в фильме «Калашников». В ближайшее время ожидался выход еще двух картин с его участием — «Чудо-доктор» и «Ночные кошки».

