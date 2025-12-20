Клинтон в джакузи и чек от Трампа: опубликованы «файлы Эпштейна»

Минюст США опубликовал новую порцию файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На этот раз речь идет о фото с участием экс-президента США Билла Клинтона, музыканта Майкла Джексона, вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера, а также певицы и актрисы Дайаны Росс.

Среди снимков — фотография Клинтона в джакузи в компании девушек, чьи лица скрыты. Кроме того, в числе новых «файлов Эпштейна» — снимок финансиста с чеком на сумму $22,5 тыс., выписанным Дональдом Трампом, ныне президентом США.

Ранее американские власти уже публиковали часть документов по делу, в частности, бортовой журнал самолета Эпштейна, список вещественных доказательств и телефонную книгу, где были скрыты некоторые имена. Кроме того, конгрессмены из комитета палаты представителей по надзору обнародовали фигурирующие в деле снимки, на них: Эпштейн в компании знаменитостей; написанные на теле неизвестной женщины цитаты из романа «Лолита» Владимира Набокова; удостоверения личности девушек из России, Украины, Литвы, Чехии и других стран и т.д

Дело Эпштейна — одно из самых скандальных в истории США. Финансиста обвиняли в том, что в начале 2000-х он организовал на своем личном острове, а также в доме на Манхэттене притон, где десятки несовершеннолетних девушек подвергались сексуальной эксплуатации.

В гостях у Эпштейна бывали множество знаменитостей из сферы политики и шоу-бизнеса, включая Трампа. Публикация «файлов Эпштейна» — одно из его предвыборных обещаний. Каких-либо официальных обвинений против политика официально не выдвигалось, однако его оппоненты периодически эксплуатируют эту тему.

В 2019 году Эпштейна арестовали, ему грозил срок до 40 лет заключения. Однако суда финансист не дождался: он свел счеты с жизнью в камере тюрьмы Манхэттена.