Московским водителям рекомендовали пересесть на метро из-за заторов

Дептранс Москвы посоветовал столичным водителям пересесть на метро
close
Антон Денисов/РИА «Новости»

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за дорожной ситуации. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«По данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 4 балла — для поездок рекомендуем использовать городской транспорт. На движение в течение дня могут повлиять локальные ограничения движения, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП», — сообщили в ведомстве.

Водителям порекомендовали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил,что на севере столицы вдоль МЦД-3 появится новая дорога.

«Она соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, проходя через всё Западное Дегунино и пересекая другие улицы. Благодаря этому создадим транспортную связь с районами Головинский и Ховрино, на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее», — сообщил Собянин.

По его словам, после появления новой дороги время в пути должно сократится на 14 минут.

В Москве у Кремля перекрыли движение автотранспорта.

