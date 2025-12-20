Израиль отверг участие Турции в урегулировании в Газе

Израиль отверг возможное участие Турции в «стабилизационных силах» в секторе Газа, а участие России не предполагается. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Создание международных «стабилизационных сил» в анклаве предусмотрено действующим мирным планом президента США Дональда Трампа. Как отметил Нофаль, предпринимаются серьезные попытки по созданию данных сил, однако их мандат пока остается неясным.

По словам посла, в связи с этим многие государства, ранее выразившие готовность к участию в урегулировании в Газе, пытаются отойти от своих заявленных позиций, в частности Индонезии и Италии.

Посол Палестины также утверждает, что Израиль при поддержке США продолжает попытки по выселению палестинцев из сектора Газа в другие страны.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности «заморозить» свой арсенал.