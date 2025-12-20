В Новосибирской области пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Минздрав: один пострадавший в ДТП под Новосибирском в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии, всего в больницы доставлены три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что один из госпитализированных помещен в реанимацию

До этого в Главном управлении МВД по области заявляли о семи пострадавших, однако позже их число увеличилось до 10.

ДТП произошло рано утром 20 декабря. По данным полиции, столкновение произошло при участии легкового автомобиля Volvo и автобуса «Нефаз», в котором, предварительно, находились около 20 пассажиров — работников одного из предприятий. В правоохранительных органах уточнили, что автобус перевозил сотрудников склада Ozon.

Предварительной причиной аварии стало нарушение правил проезда перекрестка: автомобиль, выполнявший поворот налево, не предоставил преимущество автобусу. В результате водитель автобуса 1977 года рождения и несколько пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

