На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

Минздрав: один пострадавший в ДТП под Новосибирском в тяжелом состоянии
true
true
true
close
Омская полиция

Один из пострадавших в аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии, всего в больницы доставлены три человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что один из госпитализированных помещен в реанимацию

До этого в Главном управлении МВД по области заявляли о семи пострадавших, однако позже их число увеличилось до 10.

ДТП произошло рано утром 20 декабря. По данным полиции, столкновение произошло при участии легкового автомобиля Volvo и автобуса «Нефаз», в котором, предварительно, находились около 20 пассажиров — работников одного из предприятий. В правоохранительных органах уточнили, что автобус перевозил сотрудников склада Ozon.

Предварительной причиной аварии стало нарушение правил проезда перекрестка: автомобиль, выполнявший поворот налево, не предоставил преимущество автобусу. В результате водитель автобуса 1977 года рождения и несколько пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее в СК сообщили о новых пострадавших в аварии на печально известно трассе под Омском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами