Якутия оказалась самым холодным местом на Земле

Самые низкие температуры на Земле по итогам прошедших суток были зафиксированы сразу в трех населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, мировое первенство по холоду занял город Покровск, где температура воздуха опустилась до −51,7°C. Второе место досталось метеостанции Сухана в Оленекском районе Якутии с показателем −49,4°C, третьим стал населенный пункт Крест-Хальджай, где мороз усилился до −48,7°C.

В Гидрометцентре также отметили, что в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки лидирующие позиции заняли Австралия и Южно-Африканская Республика. Так, на западе Австралии в районе Телфера воздух прогрелся до +44,1°C, в аэропорту Сиднея температура достигла +42,6°C, а в южноафриканском Апингтоне было зафиксировано +39,2°C.

Кроме того, синоптики привели данные по Московскому региону. Самым теплым пунктом за прошедший день стало подмосковное поселение Черусти, где температура поднялась до +1,6°C. Самая холодная ночь в регионе была отмечена в Кашире, где столбики термометров опустились до −3,2°C.

Ранее синоптики предупредили о гололеде в столичном регионе.